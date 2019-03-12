Операторы мобильной связи в Чехии предоставят премьеру реальные данные о стоимости услуг связи

Операторы мобильной связи в Чехии, которые являются одними из самых прибыльных в Европе, обязаны в течение ближайшей недели предоставить премьеру Андрею Бабишу реальные данные о том, сколько чехи потратили на оплату услуг связи и мобильного интернета за последние несколько лет. Об этом премьер сообщил в своей ленте в Тwitter после встречи с генеральным директором T-Mobil, O2 и Vodafon.

Согласно нескольким международным исследованиям, стоимость упомянутых услуг в Чешской Республике – одна из самых высоких в Европе. В конце февраля А. Бабиш сообщил, что Чехия планирует переговоры с мобильными операторами из США, Италии, Франции и Южной Кореи с целью поиска четвертого оператора сотовой связи для чешского рынка.