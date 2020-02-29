Архив передач

Операторы мобильной связи отправили чешским клиентам за рубежом информацию о коронавирусе

Лорета Вашкова
29-02-2020
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Операторы мобильной связи отправили всем своим чешским абонементам, находящимся в районах заражения COVID-19, SMS–сообщения, предостерегающие от рисков распространения нового коронавируса со ссылкой на сайт Минздрава Чешской Республики, где опубликована необходимая информация о заболевании COVID-19.

В пятницу вечером сообщения получили чехи, находящиеся в данное время в Китае, Гонконге, Иране, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Италии, - сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов мобильной связи Иржи Грунд.

Отправки сообщений соотечественникам, в которых дается указание следовать конкретным рекомендациям, в пятницу потребовал глава Минздрава Адам Войтех. Чехи, которые должны вернуться на родину с севера Италии в выходные дни, обязаны связаться с врачом или региональным отделом здравоохранения.

 
 
 
 
 
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