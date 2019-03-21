ООН назвала самые счастливые страны мира, Чешская Республика заняла 20-е место

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития представила ежегодный отчет The World Happiness Report. При его расчете учитывалось шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, свобода и коррупция при принятии важных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.
Первые места в списке, как и год назад, заняли скандинавские страны – Финляндия, Дания и Норвегия. Чехия по сравнению с предыдущим годом поднялась на одну строчку и заняла 20-е место, став самой счастливой страной Вышеградской четверки. Россия оказалась на 68-м месте между Пакистаном и Филиппинами, потеряв девять позиций. Беларусь заняла 81-е место, Украина – 133-е.
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