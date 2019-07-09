Онкологический центр им. Масарика тестирует новый препарат для диагностики опухоли

Онкологический институт им. Масарика в Брно первым в Чехии использовал во время обследования пациента специальный радиофармакологический препарат Galium по выявлению нейроэндокринной опухоли, сообщил журналистам директор института Марек Свобода. При помощи препарата Galium врачи способны обнаружить незначительные по размеру опухоли, которые нельзя выявить другим способом. Благодаря этому можно вовремя начать курс лечения. Нейроэндокринные новообразования возникают при повреждении клеток системы желез внутренней секреции.
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