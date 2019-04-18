Ондржей Витасек пополнит состав хабаровского «Амура»

Тимур Кашапов
18-04-2019
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Защитник сборной Чехии Ондржей Витасек переходит в хабаровский «Амур». О подписании контракта будет объявлено после 30 апреля.

Предыдущий сезон хоккеист провел в другом клубе КХЛ – китайском «Куньлуне». В 43 матчах он забросил 3 шайбы и сделал 13 результативных передач. Сезоном ранее Витасек провел 43 игры в составе ханты-мансийской «Югры», набрал 4 очка и заработал 34 штрафные минуты.

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