Ондржей Витасек и Гинек Зогорна стали игроками хабаровского «Амура»

Хоккеисты сборной Чехии Ондржей Витасек и Гинек Зогорна пополнили состав «Амура», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Игроки подписали однолетние контракты.

Ондржей Витасек прошлый сезон провел в составе «Куньлунь Ред Стар» и отметился 3 шайбами и 13 результативными передачами. Гинек Зогорна защищал цвета финского клуба «Пеликанс» и набрал 39 (14+25) очков в регулярном чемпионате и 2 балла в плей-офф. Отметим, что с 2015 года в «Амуре» выступает брат Гинека Зогорна – Радим.