Оломоуц – город с самым безопасным движением в Чехии

Тимур Кашапов
16-05-2019
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Самым безопасным городом Чехии с точки зрения дорожного движения является Оломоуц, за которым следуют Йиглава и Либерец, последнее место занимают две крупнейшие агломерации страны Брно и Прага. Такие данные опубликовала страховая компания Česká pojišťovna со ссылкой на индекс безопасности ČP за 2018 год. Česká pojišťovna составляет индекс с использованием полицейской статистики о количестве несчастных случаев на дорогах и численности ДТП за прошедший год.

Больше всего дорожно-транспортных происшествий в прошлом году было зафиксировано в Праге, в их результате погиб 31 человек и 182 человека получили серьезные травмы. На дорогах Брно в результате ДТП погибли девять человек и 116 получили серьезные ранения. Третье место в списке заняла Острава.

 
 
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