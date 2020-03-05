Олег Сенцов принял участие в семинаре по правам человека в Крыму, который прошел в чешском Сенате

Украинский режиссер Олег Сенцов, прибывший в Прагу для участия в правозащитном фестивале «Один мир» (Jeden svět), выступил в Сенате Чешской Республики по случаю 6-й годовщины аннексии Россией полуострова Крым. В брифинге по итогам состоявшегося семинара, посвященного соблюдению прав человека в Крыму, приняли участие сенатор, председатель Комитета по образованию, культуре и правам человека Иржи Драгош, сенатор Марек Гилшер и представитель крымских татар.

Иржи Драгош призвал не забывать о такой важной проблеме как оккупация Крыма. Также на семинаре затрагивались такие проблемы, как репрессии в отношении крымских татар и политзаключенные в России. 3 марта Олег Сенцов встретился с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком, который подчеркнул, что Чехия будет продолжать отстаивать территориальную целостность Украины.

Весной 2014 года украинский режиссер Олег Сенцов был арестован российскими силовыми органами в Крыму и приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в проведении терактов. Сенцов не признал себя виновным и провел длительную голодовку. В его поддержку выступали многие политики и деятели культуры. 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.