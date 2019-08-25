Около половины всех браков в чешской столице заключают иностранцы

В Праге регистрируют все больше браков, которые здесь заключают граждане других государств. За семь первых месяцев текущего года примерно половину всех браков составили те, где один из будущих супругов или оба являлись иностранцами. Такие данные приводятся в статистическом исследовании, проведенном в ЗАКСах чешской столицы агентством ЧТК.

Для заключения брака иностранные женихи и невесты выбирают, как правило, зал для торжественных церемоний. В районе Прага-1 с начала 2019 г. состоялось 450 свадеб, и примерно в 300 из них женихом или невестой, или обоими вступающими в брак, являлись иностранцы. «Бесплатно мы проводим свадьбы с Староместской ратуше по четвергам, а за дополнительную плату – по вторниками и субботам. Около половины свадеб проходили в бесплатные дни», – сообщил ЧТК пресс-секретарь ратуши Мартин Шебеста.

Если ни один из иностранцев, заключающих брак, не имеет постоянного вида на жительство в Чехии, то с такой пары взимается сбор в размере 3000 крон (менее 120 евро). В случае, если у жениха или невесты есть ПМЖ, сбор составляет 2000 крон (менее 80 евро). Если пара хочет заключить брак вне стен зала для церемоний или вне отведенного для этого времени, им придется заплатить 1000 крон (около 40 евро).