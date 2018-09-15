Около 400 цыган совершили паломничество на Сваты Копечек под Оломоуцом

Около 400 цыган из Моравии, Чехии и Словаки совершили паломническое восхождение на холм Сваты Копечек. Представители цыганского народа разных поколений собрались на традиционную совместную молитву, за которой следовала праздничная программа.

В галерее храма выступили известные цыганские музыкальные коллективы из Словакии, исполнявшие, в том числе, танцевальную музыку для собравшихся. Мероприятие «Цыганское паломничество» с 1998 г. проводит благотворительная организация «Каритас Оломоуц»; ее отделение Khamoro занимается поддержкой этнических меньшинств.