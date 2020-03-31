Около 30% чехов хочет воспользоваться возможностью отложить взносы по кредитам

Почти 30% лиц, имеющих ипотечный или потребительский кредит, хотят воспользоваться возможностью отложить выплаты банкам на три месяца. Это следует из результатов опроса, проведенного агентством IPSOS для банка Komerční banka. Опрос показал, что лишь 51% респондентов располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы справится с ситуацией. Министерство финансов хочет предложить правительству ввести полугодовой мораторий на взносы по кредитам и ипотекам.

Наибольшее количество людей, планирующих подать заявление с просьбой отложить взносы по кредитам, было зарегистрировано в Карловарском крае (47%), меньше всего в Либерецком(16%). В Праге просить об рассрочке планирует 42% респондентов. Наибольшее количество лиц, имеющих достаточный финансовый резерв, было зафиксировано в Оломоуцком крае (62,7%).