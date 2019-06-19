Около 13% населения Чехии старше 15 лет имеют какую-либо группу инвалидности

В среду, 19 июня, Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликовало отчет по здоровью населения страны, согласно которому около 13% граждан Чешской Республики старше 15 лет имеют инвалидность, которая ограничивает их в повседневной жизни. Всего в этой возрастной группе около 1,15 миллиона человек. В возрасте до 14 лет инвалидность имеет около 7% детей – около 117 000 человек. Согласно исследованию почти 20% инвалидам не хватает компенсационных приспособлений (таких как костыли, инвалидные коляски, слуховые аппараты и так далее).

Среди инвалидов 56% женщин и 44% мужчин. Около 65% инвалидов – это люди старше старше 55 лет, каждому третьему из них больше 75 лет.