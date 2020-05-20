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Оказалось, что возраст древнейшего наскального рисунка в Чехии составляет 7000 лет

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
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Ученые уточнили возраст древнейшего наскального рисунка, находящегося на территории Чехии, в Катержинской пещере массива Моравский Карст. Оказалось, что черные полосы были нанесены человеком каменного века 7000 лет назад. Об этом агентству ЧТК сообщил археолог из университета им. Палацкого в Оломоуце Мартин Голец.

Специалисты полагают, что украшенный полосами образом камень, получивший за свою поверхность в форме складок прозвище «Мозг», использовался в культовых целях.

Возраст рисунка был установлен радиоуглеродным методом. Ранее древнейшим в Чехии считался рисунок из той же пещеры: лабораторный анализ определил, что он был создан 6200 лет назад.

 
 
 
 
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