Оказалось, что возраст древнейшего наскального рисунка в Чехии составляет 7000 лет

Ученые уточнили возраст древнейшего наскального рисунка, находящегося на территории Чехии, в Катержинской пещере массива Моравский Карст. Оказалось, что черные полосы были нанесены человеком каменного века 7000 лет назад. Об этом агентству ЧТК сообщил археолог из университета им. Палацкого в Оломоуце Мартин Голец.

Специалисты полагают, что украшенный полосами образом камень, получивший за свою поверхность в форме складок прозвище «Мозг», использовался в культовых целях.

Возраст рисунка был установлен радиоуглеродным методом. Ранее древнейшим в Чехии считался рисунок из той же пещеры: лабораторный анализ определил, что он был создан 6200 лет назад.