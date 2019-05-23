ОЭСР понизила прогноз роста ВВП Чехии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз роста реального ВВП ЧР в 2019 году до 2,6%. Соответствующие данные были опубликованы на сайте организации. В следующем году ОЭСР прогнозирует увеличение внутреннего валового продукта страны на 2,5%.

Параллельно организация призвала правительство Чехии наращивать инвестиции в будущий рост. «Прежде всего, необходимы инвестиции в образование и транспортную инфраструктуру, особенно дорожную сеть, которая бы улучшила транспортное сообщение Чешской Республики с ее основными торгово-экономическими партнерами», - отмечается в отчете ОЭСР.