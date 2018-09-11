OECD: По инвестициям в образование Чехия относится к числу отстающих

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) по уровню государственных вложений в систему образования отнесла Чешскую Республику к числу отстающих членских стран. Проведенный анализ показал, что в 2015 году чешские вложения в образование составили 3,8% ВВП. Средний показатель государств OECD составил 5%.

Еще меньшие инвестиции в образование, чем Чехия, осуществляли Ирландия, Венгрия и Люксембург. В списке лидеров – Норвегия, Новая Зеландия, Великобритания, Колумбия и Чили (более 6% ВВП).