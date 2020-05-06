Одним их очагов эпидемии в ЧР оказался продуктовый магазин, где заражение проходило контактным путем

Замминистра здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула подтвердил информацию, что одним их очагов эпидемии коронавируса оказался продуктовый магазин, расположенный в Злинском крае. Инфекция распространялась от персонала, в результате чего 42 человека оказались зараженными. По словам эпидемиолога, это доказывает, что болезнь Covid-19 может передаваться контактным путем через поверхности.

В магазин, который в середине апреля был закрыт, покупатели входили по очереди, имея на себе средства индивидуальной медицинской защиты. Однако, как удалось выяснить, один из них заразился, просто приобретя там йогурт. В торговой точке и прилегающем районе было проведено 229 тестов на ковид, более 40 из которых оказались положительными.