Архив передач

Одним их очагов эпидемии в ЧР оказался продуктовый магазин, где заражение проходило контактным путем

Катерина Айзпурвит
06-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Замминистра здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула подтвердил информацию, что одним их очагов эпидемии коронавируса оказался продуктовый магазин, расположенный в Злинском крае. Инфекция распространялась от персонала, в результате чего 42 человека оказались зараженными. По словам эпидемиолога, это доказывает, что болезнь Covid-19 может передаваться контактным путем через поверхности.

В магазин, который в середине апреля был закрыт, покупатели входили по очереди, имея на себе средства индивидуальной медицинской защиты. Однако, как удалось выяснить, один из них заразился, просто приобретя там йогурт. В торговой точке и прилегающем районе было проведено 229 тестов на ковид, более 40 из которых оказались положительными.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 