Один из входов на станцию метро «Карлово намести» закрылся на ремонт

В пражском метрополитене закрылся на реконструкцию вестибюль и вход на станцию «Карлово намести» со стороны Карловой площади. Запланирована замена устаревших эскалаторов и их освещения, обмен электропроводки. Работы продлятся до августа будущего года. В связи с ремонтом была временно создана автобусная остановка маршрута 148 на улице На Морани.

Станция метро «Карлово намести», располагающаяся на глубине 40 метров, вошла в эксплуатацию в середине 80-х годов прошлого века. На перрон теперь можно попасть лишь со стороны площади им. Палацкого (Palacké náměstí).