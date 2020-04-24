Архив передач

Один из районов Праги с 25 мая откроет детсады и начальные школы

Катерина Айзпурвит
24-04-2020
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Администрация 4-го района Праги сообщила, что с 25 мая откроются детские сады и начальные школы. С июня будут работать все детские сады, находящиеся в ведении района. При этом власти призывают родителей отправлять ребенка в детский сад только в самом крайнем случае.

До конца апреля власти Праги-4 намерены выпустить дополнительные правила, регулирующие количество детей в группах, ношение масок, работу столовых и т. д. Детсады будут работать во время каникул, то есть с 1 по 31 июля. Из-за пандемии коронавируса детские сады были закрыты во всей Праге.

 
 
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