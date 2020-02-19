Один человек погиб от огнестрельного ранения в спальном районе Праги

Утром в районе Праги Ижни Место два человека получили огнестрельные ранения. В результате мужчина скончался на месте, женщина находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что выстрелы прозвучали около пяти утра 19 февраля на Ледвнове улице. «С учетом характера данного случая мы не будем в настоящий момент предоставлять дополнительную информация», – сообщила агентству ЧТК пресс-секретарь полиции.