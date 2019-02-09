Одаривать своих половинок в День св. Валентина планируют 25% чехов

День св. Валентина, праздник влюбленных, 14 февраля в нынешнем году собираются отмечать 25% чехов. Как показало исследование Equa Bank, проявлять теплые чувства к партнеру в этот день в большей мере намерены женщины, нежели мужчины.

На подарки своим вторым половинкам жители Чехии готовы потратить в среднем 680 крон (26,5 евро). Женщины по этому случаю чаще приобретают сладости, тогда как мужчины одаривают их цветами, по большей части красными розами или тюльпанами. Продавцы одновременно подтверждают, что в преддверии праздника также повышается спрос на ароматические свечи, украшения, алкогольные напитки, шоколад и другие сладости.