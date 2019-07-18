Очередной участок Пражской кольцевой автодороги будет введен в строй в 2024 году

Новый участок Пражской кольцевой автодороги, которая соединит автомагистраль D1 с пражским районом Беховице, будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш в ходе визита в Центральночешский край. Строительство должно начаться в 2021 году, стоимость участка длиной более 12,5 км составит не менее 9,4 млрд крон (около 348 млн евро).

В 2024 году на территории Центральночешского края также начнется строительство участка автомагистрали D3 и введен в строй участок между чешским Табором и австрийским Линцем. Премьер-министр сообщил об этом журналистам в ходе встречи с главами населенных пунктов, которые будут вовлечены в процесс строительства. На возражения противников так называемого «западного варианта» D3 он заявил, что правительство приняло решение о возведении шоссе 20 лет назад. Тем не менее, Бабиш подчеркнул, что возражения муниципалитетов будут рассмотрены в приоритетном порядке.