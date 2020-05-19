Обязанность при въезде в Чехию предъявления отрицательного теста на коронавирус пока не отменена

Министр внутренних дел Ян Гамачек во вторник, 19 мая, сказал, что Чехия с 26 мая планирует открыть большинство своих пограничных пунктов пропуска на границе, где контроль приезжающих будет осуществляться лишь выборочно. Тем не менее, обязанность предъявить справку об отрицательном тесте на наличие коронавируса, как следует из заявления министра в понедельник, пока не отменяется. Исключение сделано лишь для некоторых категорий граждан.

Выборочный контроль на чешско-немецкой границе, видимо, будет введен с 26 мая. Mинистр иностранных дел Томаш Петршичек в понедельник сообщил, что границы с Германией могли бы открыться с 15 июня. Тем не менее, полагает глава МИД, "необходимо подходить к этому ответственно и обеспечить, чтобы с этого момента в Чехию не приезжали граждане из неблагополучных в смысле эпидемиологической ситуации государств, например, из Бельгии и Франции".