Объявлена повышенная угроза схода снежных лавин в Есениках и Крконошах

Горная служба объявила об угрозе схода снежных лавин третьей степени по пятибалльной шкале в Есениках, где за последние два дня снежный покров увеличился более чем на 30 см. Решение о возможности походов следует принимать с учетом актуализированной информации, так как вероятность снежных обвалов вблизи туристических трасс менее вероятна.

Третья степень угрозы, когда происходит половина случаев схода лавин, тем не менее, является достаточно серьезной. В Крконошах по-прежнему объявлена вторая степень угрозы, о которой метеорологи сообщали уже на минувшей неделе.