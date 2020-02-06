Архив передач

Объявлена повышенная угроза схода снежных лавин в Есениках и Крконошах

Лорета Вашкова
06-02-2020
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Горная служба объявила об угрозе схода снежных лавин третьей степени по пятибалльной шкале в Есениках, где за последние два дня снежный покров увеличился более чем на 30 см. Решение о возможности походов следует принимать с учетом актуализированной информации, так как вероятность снежных обвалов вблизи туристических трасс менее вероятна.

Третья степень угрозы, когда происходит половина случаев схода лавин, тем не менее, является достаточно серьезной. В Крконошах по-прежнему объявлена вторая степень угрозы, о которой метеорологи сообщали уже на минувшей неделе.

 
 
 
 
 
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