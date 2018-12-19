Oбсуждение новеллы Закона «О государственной службе»

По мнению представителей Сената Чехии, правительство не должно быть наделено правом отзыва государственных советников министерств на основе призыва со стороны глав соответствующих ведомств. По мнению критиков предлагаемой новеллы Закона «О государственной службе», новая редакция способствовала бы политизации государственного аппарата.

Нижняя палата парламента приступит к рассмотрению новеллы в следующем году. Министр внутренних дел Ян Гамачек считает неприемлемыми изменения, внесенные в новеллу сенаторами.