Обсуждается стратегическое партнерство ЕС и Японии

Правительство ЧР представило депутатам и сенаторам на утверждение соглашение о стратегическом партнерстве между странами ЕС и Японией. Соглашение обеспечивает правовую основу для сотрудничества в ряде областей, от совместных действий по противостоянию киберпреступности и климатическим изменениям до помощи в случае стихийных бедствий.

Соглашение о стратегическом партнерстве было заключено представителями ЕС и Японии в прошлом году, в декабре Европейский парламент одобрил его вместе с Соглашением об экономическом партнерстве. Правительство ЧР также заявило, что отношение Чешской Республики к переговорам по соглашению было положительным с самого начала, поскольку его цели соответствуют чешским приоритетам. Оба документа были поддержаны тогдашним премьер-министром Богуславом Соботкой (от партии социал-демократов) во время его официального визита в Японию в 2017 году.