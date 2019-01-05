Обсуждается стратегическое партнерство ЕС и Японии

Ирина Ручкина
05-01-2019
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Правительство ЧР представило депутатам и сенаторам на утверждение соглашение о стратегическом партнерстве между странами ЕС и Японией. Соглашение обеспечивает правовую основу для сотрудничества в ряде областей, от совместных действий по противостоянию киберпреступности и климатическим изменениям до помощи в случае стихийных бедствий.

Соглашение о стратегическом партнерстве было заключено представителями ЕС и Японии в прошлом году, в декабре Европейский парламент одобрил его вместе с Соглашением об экономическом партнерстве. Правительство ЧР также заявило, что отношение Чешской Республики к переговорам по соглашению было положительным с самого начала, поскольку его цели соответствуют чешским приоритетам. Оба документа были поддержаны тогдашним премьер-министром Богуславом Соботкой (от партии социал-демократов) во время его официального визита в Японию в 2017 году.

 
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