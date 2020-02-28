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Общее собрание CME одобрило продажу компании группе PPF

Тимур Кашапов
28-02-2020
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Акционеры Central European Media Enterprises (CME) на общем собрании компании одобрили сделку о приобретении CME чешским миллиардером, владельцем группы PPF Петром Келлнером. Стоимость транзакции составит около 2,1 млрд долларов. В состав CME входят телевизионные станции в пяти странах Центральной и Восточной Европы, включая чешскую Nova.

Акционеры проголосовали «за» на следующий день после того, как американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал правительство США изучить последствия в сфере безопасности в случае продажи CME чешской инвестиционно-финансовой группе. Рубио обосновал свой призыв «связями PPF с Китаем». В ответном пресс-релизе PPF говорится, что заявления американского законодателя основаны на ложной информации.

 
 
 
 
 
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