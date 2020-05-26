Общая задолженность жителей Чехии в межгодовом сравнении выросла на 146 млрд крон

Общая задолженность жителей Чехии к концу первого квартала текущего года составила 2,49 триллиона крон. По сравнению с данными за прошлый год, показатель увеличился на 146 млрд крон. Количество человек, не способных платить по кредитам, было самым низким за последние шесть лет.

«Кризис, вызванный эпидемией коронавируса. на данных пока не сильно отразился, так как чрезвычайное положение было объявлено в середине марта. Наряду с ожидаемым замедлением экономики, ждем и рост числа неплатежеспособных заемщиков», - отметил исполнительный директор Небанковского регистра информаций о клиентах Иржи Райл.