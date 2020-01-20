Общая мощность солнечных электростанций в Чехии выросла лишь на 1%

Общее количество установленных в Чешской Республике солярных источников энергии расширилось за 2019 год на 3400 новых электростанций. В большинстве случаев, однако, речь идет о фотовольтаических панелях, призванных покрывать потребление отдельных семей или фирм, общая мощность выросла только на 1%.