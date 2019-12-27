Обращение президента ЧР понравилось не всем

Рождественское обращение президента Чешской Республики разделило чешское общество на два лагеря. Поддержку главе государства выразили представители компартии, социал-демократов и SPD. Оппозиционные партии гражданских демократов (ODS) и TOP 09 раскритиковали выступление президента, отметив, что ничего нового в его обращении нет и что президенту, видимо, больше нечего сказать гражданам страны. Глава партии «пиратов» Иваш Бартош отметил, что Земан живет прошлым и предлагаемые им решения проблем нереальны.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш, напротив, сказал, что весьма доволен обращением президента, в котором тот выразил поддержку обычным людям. Премьер признался, что он согласен с перечисленными проблемами, добавив, что его правительство делает все возможное, чтобы их решить.

Наибольшую волну негодования президент Чехии вызвал среди экологов своими словами об излишней медиализации климатических проблем, а также сомнениями в том, что изменения климата вызваны деятельностью человека. Михаил Марек, директор Института исследований глобальных климатических изменений Академии наук Чешской Республики, сказал, что подобные заявления неприемлемы.