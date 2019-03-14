Оборот чешской игровой индустрии превысил 120 млн евро

Оборот чешской игровой индустрии вырос в прошлом году на 34 процента до трех миллиардов крон (120 млн евро). Поспособствовал этому, прежде всего, выход на рынок нескольких популярных игр (например, Mafia). В 2017 году оборот игровой индустрии составил 2,26 млрд крон, что почти в два раза больше доходов чешского кинопроизводства без государственной поддержки. Такие данные опубликовали представители Ассоциации чешских разработчиков игр.

В прошлом году в Чехии была создана 31 игра. Большая часть (67%) приходится на игры для ПК и приставок. 61 процент предприятий занималось разработкой мобильных платформ. Цифровое распространение игр значительно выросло и превысило распространение на внешних носителях, подчеркнули в Ассоциации.