Обнаружена новая партия польской курятины с бактериями сальмонеллы

Эва Туречкова
17-04-2019
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Чешский Ветнадзор выявил новую партию курятины из Польши, в которой были обнаружены бактерии сальмонеллы. Четыре тонны птицы попали к конечным потребителям, изъять удалось около 400 кг мяса, сообщил пресс-секретарь Ветнадзора Петр Ворличек. Официальный представитель Минсельхоза заявил, что ведомство намерено вновь обсудить неудовлетворительную ситуацию как с послом Польши в Чехии Барбарой Чвиоровой, так и с польским министром сельского хозяйства Яном Кршиштофом Ардановским. Чехия также направит официальное письмо еврокомиссару по здоровью и безопасности продуктов питания Витенису Андриукаитису.

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