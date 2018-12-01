Обледенение на дорогах Пльзеньского края стало причиной более 20 ДТП

Катерина Айзпурвит
01-12-2018
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Обледенение, появившееся на некоторых шоссе в Пльзеньском крае стало причиной более 20 аварий, произошедших в ночь на 1 декабря. По сообщению полиции, в большинстве случаев речь идет о небольших ДТП. Стражи порядка напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию.

Обледенение на ряде шоссейных дорог страны сохраняется. В Карловарском крае в пятницу, 30 ноября, произошло почти 80 ДТП, а обледенение на несколько часов парализовало движение по трассе D6. В некоторых районах страны движение автотранспорта усложняет выпавший снег.

 
 
 
 
 
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