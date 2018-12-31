Обещания в новогоднюю ночь хотят дать себе 56% чехов

Обещания в нынешнюю новогоднюю ночь намерены дать себе 56% чехов – 54% мужчин и 60% женщин. Большинство целей, которые перед собой поставят граждане страны в Новый год, касаются похудения, здорового и более подвижного образа жизни. Зачастую также высказываются пожелания бросить курить и более осторожно обращаться со своими финансами.

Представители молодого поколения хотели бы в 2019 году чаще путешествовать. Чаще всего цели перед собой в Новый год ставят жители Южной Моравии(семеро из десяти респондентов). Данные вытекают из опроса, проходившего по заказу торговой сети Albert.