Объемы транзакций, связанных с приобретением недвижимости, выросли на 69%

Антон Каймаков
16-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Спад на рынке чешской недвижимости в 2018 году был временным, обращают внимание специалисты консалтингового агентства Cushman & Wakefield. Они обращают внимание на то, что за первое полугодие 2019 года объемы транзакций, связанных с приобретением различного вида объектов в стране выросли на 69%, составив 1,74 миллиарда евро (44,5 миллиарда крон).

Почти треть сделок была связана с приобретением офисных зданий. Большая часть инвесторов в недвижимость были чешскими гражданами (34%). Среди иностранцев главенствуют инвесторы из Южной Кореи (32%). Далее идут граждане США (10%), Германии (7%), Канады (5%), Норвегии и Италии (по 4%).

Статьи на ту же тему
Фото: Архив Чешского радио - Радио Прага

Офшоры покинуло 405 чешских компаний

По данным консалтинговой компании Bisnode, чешские фирмы постепенно покидают офшорные зоны. На сегодняшний день в странах с пометкой…
Home Credit

HCBV Петра Келлнера разместится на бирже Гонконга

Группа Home Credit, мажоритарным собственником которой является PPF чешского миллиардера Петра Келлнера (91,12%), готовится вывести…
Фото: Kofola

Kofola покупает фирму по продаже чая и кофе Espresso

Чешская концерн Kofola сообщил о своем намерении приобрести компанию Espresso – дистрибьютора кофе Café Reserva и чая Dilmah в Чехии.…
Далее об этом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 