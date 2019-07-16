Объемы транзакций, связанных с приобретением недвижимости, выросли на 69%

Спад на рынке чешской недвижимости в 2018 году был временным, обращают внимание специалисты консалтингового агентства Cushman & Wakefield. Они обращают внимание на то, что за первое полугодие 2019 года объемы транзакций, связанных с приобретением различного вида объектов в стране выросли на 69%, составив 1,74 миллиарда евро (44,5 миллиарда крон).

Почти треть сделок была связана с приобретением офисных зданий. Большая часть инвесторов в недвижимость были чешскими гражданами (34%). Среди иностранцев главенствуют инвесторы из Южной Кореи (32%). Далее идут граждане США (10%), Германии (7%), Канады (5%), Норвегии и Италии (по 4%).