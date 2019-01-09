Объемы предоставленных ипотечных кредитов сократились

В 2018 году общая сумма выданных клиентам чешских банков ипотечных кредитов сократилась на 6 млрд крон, по сравнению с 2017 годом, и составила 220 млрд крон (8,5 млрд евро). Подсчетами себя обременили аналитики банка «Hypoteční banka».

По словам генерального директора компании Иржи Феликса, изначально ожидалось еще более выразительное сокращение – до 200 миллиардов крон. В качестве причин сокращения он называет меры регулирования, принятые Чешским национальным банком. Во-первых, рост базовой процентной ставки по кредитам, а также ужесточение правил предоставления ипотек.