Объемы евродотаций на чешские региональные программы, сократятся

Финансирование чешских региональных программ из дотационных фондов Европейского союза (бюджетный период 2021-2027 год) сократится на 100 миллиардов крон (3,8 миллиарда евро). По сравнению с актуальным бюджетным периодом, это означает снижение на 20%. Одновременно увеличатся объемы совместного финансирования со стороны Чехии. Вместо 15%, как ныне, чешская сторона должна будет вкладывать от 30 до 45% от общей суммы. Информацию СМИ предоставила министр регионального развития Клара Досталова. Всего в новом бюджетном периоде с 2021 по 2027 год Чехия из фондов ЕС должна получить 20,1 миллиарда евро (520 миллиардов крон). На текущий период для Чехии предназначается 23,9 миллиарда евро.