Объем торгов на Пражской фондовой бирже сократился до минимального с 2007 года уровня

Объемы торгов на Пражской фондовой бирже в 2019 году сократились в годовом исчислении на 22,5 млрд крон до 120 млрд (4,6 млрд евро). Таким образом, объем торгов в прошлом году оказался минимальным с 1994 года, в то время как в 2007-м он превышал 1 трлн крон.

«Это долгосрочная тенденция. Пражская фондовая биржа так и не оправилась от кризиса 2008 года. Низкие объемы торговли отражают глобальные структурные изменения. Учитывая ультранизкие процентные ставки, падает интерес к биржевому финансированию. Корпорации отдают предпочтение банковским кредитам, эмиссиям облигаций и деньгам из частных фондов», - пояснил аналитик Cyrrus Томас Пфайлер.