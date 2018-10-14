Oбъем строительных заказов до октября увеличился на 54%

Лорета Вашкова
14-10-2018
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До конца сентября текущего года строительные компании в Чехии получили 4441 заказ на oбщую сумму 151,3 млрд крон. В межгодовом сравнении их стоимость повысилась на 53,8 процента, а число - на 12,5%. Самым крупным заказчиком в этой сфере является Управление дорог и автомагистралей Чехии. Больше всего заказов было доверено компании Metrostav.

Стоимость новых контрактов увеличилась примерно на четверть. Данные предоставило общество IS. Примерно половина всех заказов частично финансируется за счет европейских дотаций.

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