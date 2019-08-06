Объем промышленного производства в июне в годовом сопоставлении сократился на 3,8%

Лорета Вашкова
06-08-2019
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После четырех месяцев роста объем промышленного производства в Чехии в июне в годовом сопоставлении сократился на 3,8%. Об этом во вторник сообщило Чешское статистическое управление. По мнению аналитиков, данное снижение объясняется уменьшением производства автомобилей и частично также высокими показателями производства машин в прошлом году.

При этом, однако, объем производства в стране по сравнению с 2018 годом повышался в апреле и мае еще более чем на 3%. Тем не менее, за второй квартал текущего года уровень промышленного производства вырос на 0,8%.

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