Объем промышленного производства в июне в годовом сопоставлении сократился на 3,8%

После четырех месяцев роста объем промышленного производства в Чехии в июне в годовом сопоставлении сократился на 3,8%. Об этом во вторник сообщило Чешское статистическое управление. По мнению аналитиков, данное снижение объясняется уменьшением производства автомобилей и частично также высокими показателями производства машин в прошлом году.

При этом, однако, объем производства в стране по сравнению с 2018 годом повышался в апреле и мае еще более чем на 3%. Тем не менее, за второй квартал текущего года уровень промышленного производства вырос на 0,8%.