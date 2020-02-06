Объем промышленного производства в Чехии в 2019 году сократился на 0,5%

Объем промышленного производства в Чехии в 2019 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 0,4%, тенденция сокращения зафиксирована впервые на протяжении пяти лет. С учетом количества рабочих дней, реально объем сократился на 0,5%, что касается, в первую очередь, производства машинного оборудования, продукции металла и литейной сферы. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

В декабре прошлого года объем производства в промышленной области снизился на 0,9%, в ноябре показатель составил 5,7%.

"С учетом тенденций мирового экономического развития это не является плохим результатом, хотя в будущем некоторые фирмы, видимо, будут сталкиваться не столько с дефицитом трудовых ресурсов, сколько с нехваткой заказов", - полагает директор отдела статистики сельского хозяйства, лесничества, промышленности и энергетики Чешского статистического управления Радек Матейка.