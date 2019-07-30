Объем производства мяса и выкуп молока в Чехии повысился

Лорета Вашкова
30-07-2019
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Совокупный объем производства мяса всех видов во втором квартале 2019 года в Чехии по сравнению с прошлым годом повысился на 2,2% и достиг 114015 тонн. Выкуп молока за тот же период увеличился менее существенно, на 0,2%, и составил почти 768,4 млн литра. Данные 30 июля предоставило Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Продукция говядины в межгодовом сопоставлении выросла на 4 процента и составила 17788 тонн. По мнению статистиков, увеличение объема связано прежде всего с уменьшением вывоза быков, предназначенных для убоя.

Производство свинины возросло за сравниваемый период на один процент до уровня 53607 тонн. Закупочные цены на свинину в живом весе повысились почти на пять крон за килограмм.

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