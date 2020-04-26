Архив передач

Объем квартир на рынке долгосрочной аренды в Праге вырос на 72 процента

Эва Туречкова
26-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По данным на конец первого квартала текущего года, количество квартир в долгосрочную аренду в Праге выросло по сравнению с прошлым годом на 72 процента, и составило 12 371 единиц. Межквартальный скачок представляет 86 процентов.

По мнению специалистов, это вызвано запретом посуточной аренды на фоне эпидемии коронавируса. В то же время, немного начала снижаться и cтоимость съемного жилья, всего на 0,9 процента. Средняя цена аренды в чешской столице колеблется около 22 тысяч крон. Наибольшее количество свободных квартир расположено в центре столицы (Прага 1), далее в пятом и втором пражских районах.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 