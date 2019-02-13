Объем импорта аграрной продукции в ЧР растет

Дефицит в сфере внешнего аграрного товарооборота в 2018 году в годовом сравнении увеличился на примерно 7,88 млрд крон и достиг уровня 40,3 млрд крон. Это является самым плохим показателем за последние годы, сообщили Чешскому информационному агенству ČTK представители Сельскохозяйственного союза Чешской Республики.

В прошлом году в Чехию импортировалась продукция аграрного производства в размере 228,6 млрд крон, что примерно на два миллиарда крон больше, чем годом раньше, тогда как экспорт чешских сельскохозяйственных продуктов не превысил суммы 186,1 млрд крон, сократившись примерно на 10 млрд крон. Как отметили представители Сельскохозяйственного союза, это является свидетельством увеличивающейся зависимости Чехии от зарубежных производителей.

"Самый плохой результат в сфере мясной продукции, на долю которой приходится 60% отрицательного сальдо торгового баланса в этой сфере", - сообщил пресс-секретарь союза Владимир Пиха.