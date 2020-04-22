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Объем господдержки в период коронавируса превышает 20% ВВП, заявила глава чешского Минфина

Тимур Кашапов
22-04-2020
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На поддержку экономики в связи с негативным влиянием принимаемых мер, направленных на борьбу с коронавирусом, государство выделило более 1,19 млрд крон (около 44 млн евро), из которых 216 млн - это прямая финансовая поддержка, остальные 951,5 млн - кредитные гарантии. Об этом заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

«Благодаря отсрочке выплат налоговых авансов и приостановке работы системы электронного учета выручки чешские экономические субъекты сэкономят еще около 22 млн. Таким образом, общий уровень господдержки составит 20,7% ВВП. По этому показателю Чехия входит в число ведущих стран не только в Европе, но и мире», - подчеркнула Шиллерова.

 
 
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