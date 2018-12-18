О бездомных в Рождество позаботятся неправительственные организации

Бездомным гражданам, проживающим на территории Праги, будет в грядущие рождественские праздники предоставлен особый уход. В ряде дневных центров в Сочельник состоится совместный ужин, бездомным раздадут практические подарки. На улицах будут разливать суп, пройдет совместная месса «за благополучный исход зимы для бездомных», сообщили представители Хариты Чешской Республики.

Организация «Надежда» в дневном центре «У Булгара», расположенном рядом с пражским вокзалом, будет кормить одиноких людей шницелем и картофельным салатом, а также традиционным рождественским печеньем. Организована и музыкальная программа – совместное пение колядок. Особый уход за бездомными запланирован также в новогоднюю ночь.