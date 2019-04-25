Новым уполномоченным правительства ЧР по правам человека может стать экс-министр юстиции

Новым уполномоченным чешского правительства по правам человека может стать экс-министр юстиции и депутат от движения ANO Хелена Валкова. Ее кандидатуру предложил премьер-министр Андрей Бабиш, правительство обсудит вопрос назначения Валковой на следующей неделе.

С середины 2002 до середины 2004 г., с 2007 до марта 2010 г., а также с 2014 по 2017 год, состав чешского кабинета не обходился без вице-премьера или министра по правам человека. Хотя речь и шла о так называемой «функции без портфеля», чиновник всегда находился в прямом контакте с членами кабинета. Пост уполномоченного оставался вакантным с конца февраля после того, как в отставку подала Мартина Штепанкова.