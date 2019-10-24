Новым тренером «Злина» стал Роберт Свобода

Хоккейный клуб «Злин» сообщил о смене главного тренера. Место Антонина Ставьяны, который возглавил команду в межсезонье, занял Роберт Свобода, тренировавший сине-желтых в предыдущие два сезона.

Причиной отставки Ставьяны стали неудовлетворительные результаты. После 11 туров Экстралиги «Злин» занимает последнее место, при этом команда в последних трех матчах потерпела три поражения с общим счетом 4:16.