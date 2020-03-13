Архив передач

Новым тренером «Пршибрама» назначен Павел Хорват

Тимур Кашапов
13-03-2020
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Известный в прошлом футболист Павел Хорват был назначен главным тренером клуба «Пршибрам». 44-летний специалист уже приступил к своим обязанностям, однако его дебют на новом посту пришлось отложить из-за переноса на неопределенный срок всех матчей Fortuna-лиги.

«Пршибрам» занимает последнее место в таблице. Хорват до перехода в клуб возглавлял молодежную команду «Виктории» (Пльзень).

 
 
 
 
 
 
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