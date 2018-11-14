Новым председателем Сената избран Ярослав Кубера

Новым председателем Сената Чешской Республики избран Ярослав Кубера, член Гражданско-демократической партии и бывший зампредседателя Верхней палаты парламента. В финале тайного голосования он набрал больше голосов, чем его соперник от партии христианских демократов Вацлав Гампл.

За Куберу проголосовало 46 из 80 участников голосования, за Гампла – 24 сенатора. Ярослав Кубера является членом Сената с 2000 года, долгие годы также занимал пост мэра города Теплице, расположенного на севере республики.