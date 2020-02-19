Новым председателем Сената ЧР избран Милош Выстрчил от партии гражданских демократов

Новым председателем Сената Чешской Республики большинством голосов был избран Милош Выстрчил от партии гражданских демократов (ODS), который набрал 52 голоса. Кандидата поддержали христианские демократы и фракция ANO. Новый спикер Верхней палаты сообщил, что хочет, чтобы Сенат «служил гарантом Конституции, защищал исполнительную власть и служил якорем, обеспечивающим устойчивость позиции Чехии».

Ранее 59-летний политик занимал пост мэра города Телч и гетмана края Высочина. В партии гражданских демократов он состоит с 1991 г. На посту председателя Верхней палаты он заменит Ярослава Куберу, скоропостижно скончавшегося 20 января на 73-м году жизни. Кандидат от фракции «Старосты и независимые» и ТОР-09 Иржи Ружичка потерпел поражение, набрав 21 голос.