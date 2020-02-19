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Новым председателем Сената ЧР избран Милош Выстрчил от партии гражданских демократов

Катерина Айзпурвит
19-02-2020
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Новым председателем Сената Чешской Республики большинством голосов был избран Милош Выстрчил от партии гражданских демократов (ODS), который набрал 52 голоса. Кандидата поддержали христианские демократы и фракция ANO. Новый спикер Верхней палаты сообщил, что хочет, чтобы Сенат «служил гарантом Конституции, защищал исполнительную власть и служил якорем, обеспечивающим устойчивость позиции Чехии».

Ранее 59-летний политик занимал пост мэра города Телч и гетмана края Высочина. В партии гражданских демократов он состоит с 1991 г. На посту председателя Верхней палаты он заменит Ярослава Куберу, скоропостижно скончавшегося 20 января на 73-м году жизни. Кандидат от фракции «Старосты и независимые» и ТОР-09 Иржи Ружичка потерпел поражение, набрав 21 голос.

 
 
 
 
 
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